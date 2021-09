Woche der Wiederbelebung : „Tot ist er sowieso“: Rund 140 Mal im Jahr müssen Menschen in Neumünster reanimiert werden

Die künftigen Notfallsanitäter Leonie Böge und Kilian Buthmann von der Berufsfeuerwehr klären Schüler übers richtige Verhalten bei Herzstillstand auf. Jede Sekunde zählt: Falsch macht man nur was, wenn man nichts macht.

Neumünster | Zeit zum langen Überlegen bleibt nicht: „Drei bis fünf Minuten nach einem Herzstillstand fangen Hirnzellen im Körper an, irreversibel abzusterben“, sagt Nils Semmelhaack von der Berufsfeuerwehr. „Dann bleibt im Kopf nicht mehr viel übrig.“ Die Retter sind nach einem Notruf allerdings in der Regel nicht ganz so schnell. Deshalb sei es wichtig, im Ernst...

