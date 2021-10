Erntefest an der Kieler Straße : So trinkt Oberbürgermeister Tobias Bergmann aus Neumünster seinen Apfelsaft von der Alten Obstwiese am liebsten

Der Verwaltungschef zählte zu den zahlreichen Besuchern am Sonntag auf dem Gelände an der Kieler Straße. Dort hatte die mobile Mosterei von Christian und Lennard Dietz aus Gokels richtig viel zu tun.

Neumünster | Am Ende war es doch mehr als der Vereinschef Burkhard Roese prognostiziert hatte: Rund 950 Liter Saft aus etwa 1,2 Tonnen Äpfel konnten am Wochenende beim Erntefest auf der alten Obstwiese gewonnen und zum großen Teil gleich an die etwa 100 Besucher verkauft werden. Zu den Apfelfans, die sich auf dem drei Hektar großen Gelände an der Kieler Straße ums...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.