Ab Mai im Ruhestand : Großenaspe verabschiedet sich von Christian Stölting

Der Verwaltungschef des Amtes Bad Bramstedt Land geht im Mai in den Ruhestand.

Großenaspe | Seit Dezember 1997 begleitet Christian Stölting die Gemeindevertretersitzungen in Großenaspe. Am 31. Mai geht der Leitende Verwaltungsbeamte des Amtes Bad Bramstedt Land in Pension. Für Bürgermeister Torsten Klinger Anlass für eine Laudatio, die er auf der vergangenen Gemeindevertretersitzung hielt. Hierin bedankte er sich persönlich und im Namen der ...

