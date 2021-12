Rückzug von Wolfgang Brückner : Das kann problematisch werden: CDU und SPD in Boostedt jetzt in den Ausschüssen gleichauf

In den Ausschüssen ist jetzt mehr Kompromissbereitschaft erforderlich. Bei Stimmengleichheit gilt ein Vorschlag als abgelehnt. UWG wird zum Zünglein an der Waage.

Boostedt | Ein halbes Jahr war Boostedts CDU überproportional in den Ausschüssen vertreten, nun liegt die SPD nach einer Neubesetzung gleich auf. Die Gemeindevertretung stimmte am Montagabend den per Vorschlagsliste gewählten Ausschussmitgliedern und Vorsitzenden zu. Nun haben die beiden großen Fraktionen jeweils drei Sitze, die SPD gewinnt eine und die CDU verl...

