Neumünster : Erheblich Engpässe bei Schwimmkursen: Round Table hilft benachteiligten Kindern

Plätze für Schwimmunterricht sind im ersten Jahr nach dem Zwangsstopp durch Corona knapp und heiß begehrt. Der Round Table 67 Neumünster schafft für finanziell schwache Familien Abhilfe.

Neumünster | Schwimmkurse sind derzeit hoch im Kurs. Nachdem im vergangenen Jahr jeder Kursus ausfallen musste, sind auch in Neumünster die Plätze rar und heiß begehrt. Wer Glück haben will, muss schnell sein. Auch Florian Meyer wollte für seinen Sohn einen Platz im Bad am Stadtwald buchen. Um 12 Uhr ging das Buchungsportal der Stadtwerke Neumünster (SWN) online. ...

