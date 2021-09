Round Table Neumünster : Das Schwanenrennen startet diesmal im Bad am Stadtwald

Das Schwanenrennen in Neumünster wird in diesem Jahr am 1. Oktober ganz anders ablaufen als sonst. Der Vorverkauf beginnt am Sonnabend, 4. September.

Neumünster | Die Schwäne des Round Table 67 springen wieder in die Fluten, um sich ein Rennen um den ersten Platz zu liefern. „Diesmal ist ihre Badequalität aber weitaus besser“, sagte Dr. Marten Lehmann, Präsident des Service-Clubs. Denn in diesem Jahr startet das Event nicht wie gewohnt am Teich mit tausenden Zuschauern, sondern im Bad am Stadtwald. Teich als...

