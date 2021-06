Umland von Neumünster : Rotmilan-Nachwuchs stirbt und Paten werden unfreiwillig Zeugen

In diesem Jahr wurden bereits drei tote Rotmilane im Umland von Neumünster gefunden. Damit sind seit 2017 insgesamt 19 dieser geschützten Greifvögel umgekommen – die meisten wurden vergiftet.

Neumünster | Das Patenprojekt für Rotmilane des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) im Umland von Neumünster ist noch ganz neu. Am vergangenen Sonnabend mussten nun einige der Paten live am Bildschirm miterleben, wie eines der Jungen nordöstlich von Neumünster in einem öffentlich einsehbaren Kameranest innerhalb kurzer Zeit immer schw...

