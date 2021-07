Ripenstraße in Neumünster : Junger Mann wird mit Schusswaffe und Messer bedroht und ausgeraubt

In der Nacht zu Sonntag wurde ein 21-Jähriger Opfer eines schweren Raubüberfalls an der Ripenstraße in Neumünster. Die Polizei sucht Zeugen.

12. Juli 2021, 16:36 Uhr

Neumünster | Ein 21-Jähriger Mann, der in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag gegen 3 Uhr in der Ripenstraße unterwegs war, wurde mit einer Waffe bedroht und ausgeraubt.

Bargeld erbeutet

Der junge Mann ging von der Koldingstraße aus in die Ripenstraße in Richtung Holsatenring. Dort überholte ihn ein älteres, silbernes Cabrio der Marke Peugeot. Wenig später näherte sich das Fahrzeug erneut von hinten. Der 21-Jährige wurde von einem Täter mit einer Schusswaffe bedroht. Der zweite Täter stieg aus, bedrohte ihn mit einem Messer und forderte die Herausgabe seiner Wertsachen.

Polizei sucht Zeugen

Die Täter erbeuteten Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Der Fahrer soll zwischen 30 und 35 Jahre alt sein, zirka 1,80 Meter groß und kurze, schwarze Haare haben. Der Beifahrer soll Anfang 20 sein, etwa 1,60 Meter groß und sehr kurze, dunkle Haare haben. Beide Täter waren schlank und sportlich gebaut, hatten gebräunte Haut und trugen T-Shirts sowie einen blauen Mund-Nase-Schutz.

Das hintere Kennzeichen des Fahrzeugs war zum Tatzeitpunkt abgedeckt. Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder das Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 04321/9450 oder an jede andere Polizeidienststelle.