Sammelaktion auf Wochenmarkt : Riesige Spendenbereitschaft für die Ukraine-Hilfe in Bordesholm

Mit ihrem Spendenaufruf löste Tina Schuster eine große Welle der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine aus.

Bordesholm | Mit dem überwältigendem Echo hatte selbst die Initiatorin Tina Schuster nicht gerechnet. Mit ihrem Aufruf in den sozialen Medien zu einer Spendenaktion für die Ukraine am Sonnabend auf dem Bordesholmer Wochenmarkt löste sie eine immense Welle der Hilfsbereitschaft aus. „Heute geht es darum, ein Zeichen zu setzen und uns solidarisch mit den Menschen in...

