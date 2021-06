Richtfest : 104 Zimmer für alle Pflegestufen werden in Trappenkamp gebaut

Der Landesverein für Innere Mission in Schleswig-Holstein feierte das Richtfest für die vollstationäre Pflegeeinrichtung an der Gablonzer Straße. Investiert werden 17 Millionen Euro.

Trappenkamp | Zehn Monate nach der Grundsteinlegung konnte der Landesverein für Innere Mission in Schleswig-Holstein jetzt Richtfest für das Bauprojekt an der Gablonzer Straße in Trappenkamp mit einem Volumen von 17 Millionen Euro feiern. Es entsteht eine vollstationäre Pflegeeinrichtung. Es soll ein Zuhause werden Der Landesverein ergänzt seine Angebote für ...

