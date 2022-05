Anbau für Schule Schipphorst : Mehr Platz für Schüler und Gemeinde: Rendswühren beschließt Millionenprojekt

Ein moderner Anbau soll die Raumproblematik an der Grundschule in Schipphorst beseitigen. Denn die Nachfrage vor allem in der Nachmittagsbetreuung wächst.

Rendswühren | Rendswührens Ortspolitiker haben es beschlossen: Ein alter Anbau an der Grundschule in Schipphorst soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. „Hintergrund der Entscheidung sind besonders steigende Betreuungsansprüche in den Nachmittagsstunden“, erklärte Bürgermeister Dr. Thomas Bahr. Bereits jetzt werden etwa 30 bis 35 der insgesamt 47 Sch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.