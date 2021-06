Rendswühren : Konflikte vermeiden: Frank Wiese verlässt nach 18 Jahren die Gemeindevertretung

Als Gemeindewehrführer will Frank Wiese Konflikte bei Entscheidungen der Gemeindevertreter vermeiden.

Rendswühren | 18 Jahre lang war Rendswührens Gemeindewehrführer Frank Wiese Mitglied in der Gemeindevertretung. In den vergangenen drei Jahren leitete der Sprecher der CDU-Fraktion den Finanzausschuss. Dienstagabend hat der verdiente Ehrenamtler, wie Bürgermeister Dr. Thomas Bahr im Neuenrader Gemeindezentrum sagte, den Vorsitz im Finanzausschuss und seinen Sitz in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.