Neumünster : Illegales Glücksspiel: Mehrere Straßen im Vicelinviertel für Razzia gesperrt

Die Polizei ermittelt gegen mehrere Personen aus Neumünster wegen illegalen Glücksspiels. Am Freitag schlugen die Beamten in der Johannisstraße zu.

Neumünster | Weil mehrere Personen illegales Glücksspiel angeboten haben sollen, rückte die Polizei am Freitag, 19. November, im Vicelinviertel zu einer Hausdurchsuchung an. An der Aktion in der Johannisstraße waren verschiedene Einheiten der Polizei, unter anderem auch Teile der Einsatzhundertschaft aus Eutin, beteiligt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. ...

