Raub in Wahlstedt : 19-Jähriger wird in der Raiffeisenbank mit der Waffe bedroht und ausgeraubt

Bereits am Freitag, 15. Oktober, wurde ein junger Mann in der Raiffeisenbank in Wahlstedt ausgeraubt. Die Polizei sucht nun nach dem Täter.

Wahlstedt | Ein junger Mann wurde bereits am Freitag, 15. Oktober, in Wahlstedt ausgeraubt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatte ein 19-jähriger Wahlstedter gegen 20 Uhr den Vorraum der Raiffeisenbank an der Straße „An der Eiche“ betreten, um Geld an einem Automaten abzuheben. Kurz darauf betrat der bislang unbekannte Täter den Vorraum, richtete eine S...

