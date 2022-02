Polizei sucht Zeugen : Brutaler Überfall in Neumünster: 93-Jährige wird in ihrem Bett zusammengeschlagen

Zwei brutale Täter haben am Montagabend eine 93-Jährige in Neumünster in ihrem Haus überfallen. Sie schlugen die Frau in ihrem Bett zusammen, würgten sie und flohen mit der Beute.

Neumünster | Die Tat macht fassungslos: Zwei extrem brutale Räuber haben in der Nacht zu Dienstag in Neumünster eine 93-jährige Frau in ihrem Haus überfallen und dabei zusammengeschlagen. Nach Auskunft von Polizeisprecher Sönke Petersen ereignete sich die Tat am späten Montagabend gegen 22 Uhr an der Schulstraße. Sie hebelten ein Fenster auf Zu dieser Zeit d...

