Polizei sucht Zeugen : Raub in Neumünster: Das Opfer war gerade aus dem Bus gestiegen

Die Täter fragten ihr Opfer an der Rendsburger Straße nach Zigaretten, dann griffen sie es an. Die Polizei sucht Zeugen.

Neumünster | Die Polizei in Neumünster sucht nach einem Raub in der Innenstadt nach Zeugen. Die Tat ereignete sich laut Polizeisprecher Sönke Petersen am Sonnabend, 6. März, gegen 22.50 Uhr. Kurz vorher war das Opfer, ein 62 Jahre alter Mann, an der Rendsburger Straße, Ecke Luisenstraße aus einem Linienbus gestiegen und wollte nach Hause gehen. Als das spätere Opf...

