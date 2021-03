Raub in Einfeld : Zeugen halfen: Vier junge Verdächtige ermittelt

Nach dem brutalen Raub, bei dem ein Jugendlicher verletzt wurde, vermeldet die Polizei Neumünster einen ersten Erfolg.

Neumünster | Nach einem brutalen Raub in Einfeld, bei dem Mitte Januar ein 17-Jähriger durch einen Stich verletzt worden war, vermeldete die Polizei am Donnerstag einen ersten Erfolg: Laut Polizeisprecher Sönke Petersen führte der Zeugenaufruf kurz nach der Tat jetzt zu vier jungen Verdächtigen. Der 17-Jährige war am 14. Januar dieses Jahres gegen 21.30 Uhr auf...

