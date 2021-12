Polizei sucht Zeugen : Randalierer zerstören Weihnachtsbaum in Kleinkummerfeld

Unbekannte haben den Baum am Feuerwehrgerätehaus aus der Halterung gerissen, die Kugeln entfernt und zerstreut und auch die Lichterkette zerstört.

Groß Kummerfeld | Randalierer haben am Mittwochmorgen den Weihnachtsbaum am Feuerwehrgerätehaus im Groß Kummerfelder Ortsteil Kleinkummerfeld kaputt gemacht. „Was für eine sinnlose Zerstörung! Wir sind wirklich wütend. Es ist schade wegen des Materials und vor allem aber auch eine Enttäuschung für die Leute, die sich jeden Morgen und Abend an dem leuchtenden Baum erfre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.