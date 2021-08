AEG-Viertel in Neumünster : Bis zu 200 Wohnungen, Kita und Grünflächen für die Innenstadt

Zwischen Christian- und Goethestraße, Berliner Platz und Theodor-Storm-Straße könnten bis zu 200 neue Wohnungen und eine neue Stellplatzform entstehen. Ins neue Zentrum des Quartiers soll eine große Grünfläche.

Neumünster | Die Pläne für das neue Wohn- und Geschäftsquartier auf dem ehemaligen AEG-Gelände am Ring nehmen Formen an. Erste Grafiken stellten Katrin Loescher-Samel von der Stadtplanung und Stadtentwicklung und der kommissarische Fachdienstleiter Bernd Heilmann im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung am Donnerstagabend im Stadtteilbeirat Brachenfel...

