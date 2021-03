Prozessauftakt am Landgericht : Autofahrer raste nach Streit in Neumünster in Personengruppe

Ein Mann muss sich wegen versuchten Totschlags verantworten. Er soll im Streit zwei Kontrahenten angefahren haben.

Neumünster/Kiel | Warum fuhr an einem Sonntagnachmittag im Sommer vergangenen Jahres ein junger Neumünsteraner (23) mitten in der Innenstadt mit einem Auto in eine Menschengruppe? Wollte er die anderen jungen Männer bewusst verletzen oder gar töten? Musste er sich eventuell verteidigen? Oder war es ein Unfall? Sicher ist: Am 28. Juni 2020 wurden am Waschpohl zwei Männe...

