Kirchenkreis Altholstein : Neumünsters Propst Stefan Block stellt sich bei digitaler Synode zur Wiederwahl

Die Synode des Kirchenkreises Altholstein tagt am 10. März digital und berät auch über einen Corona-Sparhaushalt.

Neumünster | Am Donnerstag, 4. März, ist die Generalprobe für eine Premiere am 10. März ab 17 Uhr. Dann nämlich tagt erstmals die Synode des Kirchenkreises Altholstein in Form einer Zoom-Sitzung online. „Wir hoffen, dass das gut abläuft“, sagt Synoden-Präses Michael Rapp. Themen sind der Haushalt und die Wahl des Propsts Mitte, bei der sich allein Amtsinhaber Stef...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.