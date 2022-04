Graffiti „Vielfalt versprühen“ : WC-Häuschen am Einfelder See jetzt mit Muslimen, Diversen und ganz vielen Vögeln

Knapp ein Dutzend Jugendlicher und Erwachsener griffen am Sonnabend zur Spraydose und gestalteten mit Lena Dost von der Arbeiterwohlfahrt und Künstler Harald Boigs das städtische Gebäude auf besondere StreetArt.

Neumünster | Der dunkelhäutige Hippie hält lässig eine Bierdose in der Hand, das Mädchen mit den Regenbogenhaaren sitzt meerjungfrauengleich am Ufer eines Gewässers und der sichtbar diverse Mensch beobachtet Seeadler, Papageien und Kormorane. „Neumünster ist vielfältig und bunt und wir wollen das sichtbar machen!“ Mit diesem Anspruch traten am Sonnabend knapp ein ...

