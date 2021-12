Bokhorst : Posaunenchor erfüllt die Dörfer mit weihnachtlichen Klängen

In sechs Gruppen zogen die gut 50 Musiker von Ort zu Ort. Am Dienstag gibt es noch drei Mal Kasperletheater.

Großharrie | An 36 Stationen im Amt Bokhorst-Wankendorf durften die Besucher am Sonnabend die Bläser aus dem Bokhorster Posaunenchor begrüßen und vorweihnachtlichen Klängen aus Trompeten, Posaunen, Hörnern oder Tuben lauschen. In sechs Gruppen zogen die gut 50 Musiker von Ort zu Ort und begeisterten – wie jedes Jahr bereits freudig erwartet– die Herzen ihrer Zuhör...

