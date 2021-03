Polizeinsatz in Neumünster : Mann beißt Polizisten nach Drogenfahrt mit dem E-Scooter

Der junge Mann wollte den Beamten partout nicht ins Revier folgen und biss die Polizisten schließlich in die Hand.

Neumünster | Am Donnerstag, 25. März, gegen 0.05 Uhr war ein 19-Jähriger mit einer 22-jährigen Frau auf einem E-Scooter in der Christianstraße unterwegs. Eine Streifenwagenbesatzung des 1. Polizeireviers stoppte den Mann, weil er in Schlangenlinien unterwegs war. Der 19-Jährige gab sofort zu, dass er täglich Cannabis zu sich nimmt. Als ihn die Beamten über sein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.