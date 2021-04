Betrug in Bornhöved : Falsche Polizisten erschleichen 1000 Euro von 73-Jährigem

Ein Senior wurde Opfer von Betrügern. Sie gaben an, ihn vor gefälschten Online-Banking-Transaktionen schützen zu wollen.

Bornhöved | Am Dienstag, 6. April, ist es in Bornhöved zu einem Betrug durch einen falschen Polizeibeamten am Telefon gekommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen erhielt ein 73-jähriger Mann um 13.37 Uhr einen Anruf mit einer Kieler Vorwahl. Ein angeblicher Kriminalbeamter täuschte vor, den Senior vor gefälschten Online-Banking-Transaktionen schützen zu w...

