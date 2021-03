Im ganzen Land aktiv : Polizei warnt vor Handy-Dieben im Raum Neumünster

Die Täter haben schon im ganzen Land zugeschlagen. Sie nutzen dabei immer wieder die gleiche Masche.

Neumünster | In jüngster Zeit registriert die Polizei vermehrt Handy-Diebstähle. Die Täter schlagen meistens in Hotels, Geschäften und Versicherungsbüros zu. Nach Angaben von Polizeisprecher Sönke Petersen verwickeln sie Angestellte in ein Gespräch und bieten hierbei Zeitungen an, die sie in Händen halten. Liegt dann ein Handy auf einem Tisch oder Tresen, stellen ...

