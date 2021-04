Polizei sucht Zeugen : Gefährlicher Geisterfahrer kurz vor Neumünster-Nord

Auf dem Zubringer zur Autobahnauffahrt Neumünster-Nord verursachte ein gefährlicher Falschfahrer fast einen Unfall.

Neumünster | Die Polizei in Neumünster sucht einen Falschfahrer, der bereits Anfang April auf der Landesstraße 328 – das ist die Verlängerung der Rendsburger Straße – zwei andere Verkehrsteilnehmer in höchste Gefahr brachte. In diesem Zusammenhang wird auch ein Paar dringend gebeten, sich als Zeugen zu melden. Wie Polizeisprecher Sönke Petersen am Montag mittei...

