Wernershagener Weg : Polizei löst Party in Neumünster auf

Insgesamt spricht die Polizei aber von einem ruhigen Osterwochenende.

Neumünster | In Neumünster kam es in der Nacht von Karfreitag auf Sonnabend zu mehreren Einsätzen im Wernershagener Weg, da dort fünf Leute in einer Wohnung zu laut feierten. Trotz mehrfacher Aufforderung, sich ruhig zu verhalten, kamen die Feiernden dieser Anordnung nicht nach. Die Polizisten lösten die Party schließlich auf. Die Gäste waren nicht nur laut gewese...

