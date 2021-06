Drogenfund im Einfamilienhaus : Polizei entdeckt eine Cannabis-Plantage in Heidmühlen

Ein Mann (40) aus Heidmühlen soll in einem Einfamilienhaus Cannabis angebaut haben. Die Polizei fand bei zwei Durchsuchungen Drogen.

Heidmühlen | Am Mittwochmorgen haben Beamte der Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizei Bad Segeberg eine Cannabis-Plantage in Heidmühlen (Kreis Segeberg) entdeckt. Umfangreiche Ermittlungen hatten zuvor den Verdacht erhärtet, dass ein Mann (40) aus der Gemeinde in einem Einfamilienhaus die Droge anbauen würde. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel er...

