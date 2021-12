Fahrzeugkontrolle am Festplatz : Polizei, Zoll und Sammy kontrollierten in Bordesholm

In Bordesholm wurde im Rahmen der Bürgerbeteiligung zur Ortsentwicklung eine stärkere Polizeipräsenz gewünscht.

Bordesholm | Mit 26 Beamten war die Polizei aus dem Bordesholmer Revier am Donnerstagnachmittag für eine große Fahrzeugkontrolle in Höhe des Festplatzes in Bordesholm im Einsatz, Unterstützung gab es durch Kollegen aus Rendsburg. Neuer Name, neuer Chef: Jörg Thomas Voß ist der Revierleiter „Dazu gehört eine Menge Erfahrung, wir gucken uns Pkw und Fahrzeugfüh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.