Mit Drogen erwischt : Polizei schnappt Mann mit 150 Gramm Marihuana

Die Bundespolizei griff einen Mann mit einer Tüte voller Marihuana auf. Er gab vor, dass es sich um einen Döner handle.

Neumünster | Am Dienstagabend gegen 18 Uhr nahmen Bundespolizisten bei einer Zugstreife von Kiel nach Neumünster starken Marihuana-Geruch wahr, als ein junger Mann mit einer vermeintlichen Dönertüte in der Hand an ihnen vorbeiging. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten in der Plastiktüte 150 Gramm Cannabis, der 19-Jährige gab an, er habe das Rauschgi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.