Plöner Straße : Fahndung mit Fotos: Wer kennt den Einbrecher aus Neumünster?

Die Polizei sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem unbekannten Mann, der im August in eine Wohnung an der Plöner Straße eingebrochen ist.

Avatar_shz von Sonja Kröger

28. September 2021, 07:53 Uhr

Neumünster | Bereits am Dienstag, 31. August, kam es gegen 14.05 Uhr an der Plöner Straße zu einem Wohnungseinbruch mit Diebstahl. Der Täter gelangte über den Balkon in die Wohnung, die sich im Hochparterre befindet. Bei seiner Suche nach Wertgegenständen wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt, die der Geschädigte in der Wohnung installiert hatte.



Polizei

Die Polizei sucht nun nach Zeugen oder Hinweisgebern. Wer Angaben zur Tat oder dem Täter machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 04321/9451571 zu melden.

Polizei