Polizei sucht Zeugen : Wer macht auf dem Spielplatz in Neumünster regelmäßig sein großes Geschäft?

Seit fast zwei Jahren kotet eine unbekannte Person auf den Spielplatz Dithmarscher Park. Die Polizei sucht Hinweise.

Avatar_shz von Gunda Meyer

15. Juli 2021, 10:22 Uhr

Neumünster | „Irgendein kranker Mensch hinterlässt nachts immer an derselben Stelle in der Nähe der Schaukeln seinen Kot und sein Klopapier“, erklärt Desiree Endler, erzürnte Anwohnerin an der Dithmarscher Straße. Die Polizei bestätigt diese Vorfälle auf dem Spielplatz Dithmarscher Park an der Gustav-Hansen-Schule und sucht nun nach Zeugen.

Anwohnerin: Für die Kinder ist das traurig

„An dem Spielplatz besteht seit fast zwei Jahren das Problem, dass hier jemand sein oder ihr Geschäft verrichtet. Aufgrund des Umfangs und der Häufigkeit musste die Stadt den Spielplatz bereits mehrfach und über längere Zeiträume – zum Unmut der Spielplatzbesucher – sperren“, erklärt Polizeisprecherin Finja Rohde. „Für die Kinder der Wohnblöcke hier ist das sehr traurig. Viele standen weinend vor dem abgesperrten Platz“, so Endler weiter, die selbst mit ihrem Sohn gerne zum Spielplatz geht.

Keine Ausweichplätze zum Spielen

„Es gibt für die Kinder auch keine Ausweichmöglichkeit in den anliegenden Park, da dort immer Hunde ohne Leine laufen und der komplette Rasen voller Hundekot ist. Und die nächstgelegenen Schaukeln in der Nähe an der Musikschule wurden auch abgebaut“, schildert Endler das Problem.

Nach erneuter Öffnung des Spielplatzes vor etwa 14 Tagen hat die unbekannte Person erneut Kothaufen und Papier zum Säubern hinterlassen. „Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet“, so die Polizeisprecherin.

Personen, die Hinweise zum Täter oder zur Täterin geben können, mögen sich bitte mit der Polizeidienststelle Gadeland (04321-877 58 50) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.