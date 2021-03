Neueröffnung nach Umbau : Modernster Penny öffnet an der Wasbeker Straße

Auf 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche setzt der Discounter nun das "Markthallen-Konzept" um.

Neumünster | Am Dienstag, 23. März, ist es so weit: Nach großem Umbau bekommt Neumünster den „neuesten Penny-Markt der Welt“ – an der Wasbeker Straße / Ecke Linienstraße. Von dem bisherigen, erst 2015 nach einem Großfeuer wieder aufgebauten Markt ist fast nichts mehr wiederzuerkennen. In dem größten von insgesamt sechs Discountern der zu Rewe gehörenden K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.