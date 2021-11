Landestheater in Neumünster : Peer Gynt: Fantasie und Realität verknüpfen sich

Peer lügt, stiehlt, betreibt Brautraub und Menschenhandel. Angestiftet wird er dazu vom Knopfgießer, einer Träumerei aus seiner Kindheit. Das Stück von Henrik Ibsen wurde jetzt im Theater in der Stadthalle aufgeführt.

Neumünster | Manche Menschen verlieren sich in ihrer Fantasie, um irgendwie mit der Realität zurecht zu kommen. So geht es auch Peer Gynt aus dem gleichnamigen Drama des Norwegers Henrik Ibsen. Emil Wedervang Bruland vom Schleswig-Holsteinischen Landestheater hat das Gedicht in ein mystisches Tanztheater überführt, in dem nicht immer ganz klar ist, ob man sich im ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.