Padenstedt : 80 Polizisten suchen im Wald nach vermisster Frau

Den ganzen Tag über durchkämmten Einheiten und Personensuchhunde die Forstfläche, bis zum Abend gab es keine heiße Spur.

Padenstedt-Kamp | So ein Polizeiaufgebot hat es in der kleinen Wohnstraße gleich an der Ortsgrenze von Neumünster zu Padenstedt-Kamp wohl noch nie gegeben. Rund 80 Polizisten aus zwei Ausbildungseinheiten sowie drei Hundeführer mit Personensuchhunden rückten am späten Freitagvormittag vom Wohnhaus der seit dem 28. Februar verschwundenen Christianne Shemul Beyring-Groos...

