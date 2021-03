Polizei sucht weiter Zeugen : Verschwundenen Frau aus Padenstedt: Ermittlungen dauern an

Auch eine gute Woche nach ihrem Verschwinden fehlt von Christianne Shemul Beyring-Groosman aus Padenstedt jede Spur.

Padenstedt | Wo ist Christianne Shemul Beyring-Groosman aus Padenstedt bei Neumünster? Auch eine gute Woche nachdem die 48-Jährige verschwand, fehlt von der Ehefrau und Mutter jede Spur. Nachdem eine große Suchaktion am vergangenen Freitag in einem Waldstück in der Nähe ihres Wohnortes zwischen der Bundesstraße 205, der Autobahn 7 und Padenstedt-Kamp erfolglos geb...

