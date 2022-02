Corona-Blues oder Fernweh? : Reise-Branche: Wohin es die Neumünsteraner in den Osterferien zieht

In etwas mehr als einem Monat beginnen die Osterferien. Viele Neumünsteraner zieht es nach langen Corona-Entbehrungen in den Urlaub. In die Reisebüros der Stadt kehrt wieder Leben ein.

Neumünster | Am 20. März werden bundesweit die meisten Corona-Regeln fallen. Gerne wird in diesem Zusammenhang vom „Freedom Day“ gesprochen. Für viele Menschen gehört zur Freiheit auch die Möglichkeit, wieder in den Urlaub fahren zu können. Wohin verschlägt es die Neumünsteraner in den Osterferien? Michael Ortmann, Büroleiter vom Derpart Reisebüro in der Kaiser...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.