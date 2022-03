Orgelzyklus Großenaspe : Großes Finale mit Thomas Dahl

Die Besucher dürfen sich auf Bach-Interpretationen freuen.

Großenaspe | Das Finale des Orgelzyklus in der Großenaspe Katharinenkirche findet am Sonnabend, 26.März, ab 16 Uhr mit Thomas Dahl statt. Der Mitbegründer des Großenasper Orgelzyklus gastiert zum siebten Mal in Großenaspe, er ist für seine Bach-Interpretationen von den Besuchern immer begeistert gefeiert wurden. Spiel auf beiden Orgeln Thomas Dahl, ein wasch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.