Neumünster : Organisationen rufen zum Gedenken an den 22. Juni 1941 auf

Vor 80 Jahren begann am 22. Juni 1941 der militärische Überfall Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion. Daran wird mit drei Veranstaltungen in der Stadt gedacht.

Neumünster | Mit dem 22. Juni 1941 ist ein grausames Kapitel deutscher Geschichte verbunden: Über fünf Millionen sowjetische Soldaten gerieten in deutsche Kriegsgefangenschaft, mindesten 3,3 Millionen wurden durch Hunger und Terror ums Leben gebracht, auch in Schleswig-Holstein. Von der Initiative „Blumen für Gudendorf“ initiiert wird in Neumünster und anderen Ort...

