Neumünster wird klimafreundlicher : Tanken für weniger als einen Euro? Das verspricht Orange Gas mit Bio-CNG an der Kieler Straße

Das holländische Unternehmen reaktiviert die von den Stadtwerken zum Jahreswechsel stillgelegte Autogas-Zapfsäule bei der SVG. Autofahrer sparen beim klimaneutralen Tanken viel Geld.

Neumünster | An den Tankstellen in Neumünster gehen die Preise für Superbenzin und Diesel durch den Krieg in der Ukraine durch die Decke. Der Preis für Flüssiggas LNG (Liquefied Natural Gas) hat sich seit dem Sommer 2021 sogar auf nahezu 3 Euro mehr als verdreifacht. Da erscheint es fast wie ein Wunder, dass mit Bio-CNG (Compressed Natural Gas) nicht nur eine fast...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.