100 Tage in Neumünster im Amt : OB Tobias Bergmanns erste Bilanz: „Ich fühle mich angekommen und am richtigen Platz“

Am 1. September trat Tobias Bergmann sein Amt als neuer Oberbürgermeister in Neumünster an. Was hat er in den ersten 100 Tagen unter Pandemie-Bedingungen bereits umsetzen oder anschieben können?

Neumünster | 100 Tage im Amt, das ist eine erste frühe Zäsur zum Resümieren einer Startphase. Und zugleich endet dann auch eine gefühlt eingeräumte Schonfrist für den Neuen. Das wusste auch Tobias Bergmann, als er zum 1. September sein Programm für die ersten 100 Tage als OB präsentierte. Am Mittwoch zog er Bilanz. Unterm Strich, sagte er, sei er rundum zufrieden....

