Nach Corona-Ausbruch : Notaufnahme des FEK Neumünster geht wieder in den Normalbetrieb

Nachdem in der vergangenen Woche in der Zentralen Notaufnahme des FEK Corona ausgebrochen war, kann diese ab Donnerstag wieder der Normalbetrieb gehen.

Neumünster | Am vergangenen Donnerstag kam es bei Pflege-Mitarbeitern in der Zentralen Notaufnahme im Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) zu einem Corona-Ausbruch. Dadurch kam es auf der Station zu Engpässen, es musste aus dem gesamten Haus Personal zusammengezogen werden. „Die Situation hat sich deutlich entspannt, wir können ab Donnerstag wieder in den normalen Be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.