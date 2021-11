Warnstreik in Neumünster : Entlassungen drohen: Nordalu-Beschäftigte fordern Tarifvertrag mit Zukunftssicherung

Im Aluminium-Presswerk an der Oderstraße ist der Unmut der 126 Beschäftigten groß. Die Pläne, bis zu einem Drittel der Belegschaft zu entlassen, sind nicht vom Tisch, gleichzeitig sind Leiharbeiter im Einsatz.

Neumünster | André Siewers ist wie viele der 126 Beschäftigten bei Nordalu an der Oderstraße sauer. „Ich bin jetzt seit 18 Jahren bei Nordalu – seitdem üben wir Lohnverzicht, es gab drei große Entlassungswellen. man hat sich nie einigen können“, sagt Siewers und nennt Lohnverzicht auch jetzt als „keine Option“. Am Montag war das Maß voll. Die Tagschicht trat in...

