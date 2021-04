Neumünster Medien expandiert : Nord TV Flensburg ist vierter Sender aus Neumünster

In der Fördestadt werden künftig Beiträge gedreht und in verschiedene Sprachen übersetzt. Träger ist Neumünster Medien.

Neumünster | Neumünster Medien expandiert weiter in Schleswig-Holstein. Mit Nord TV in Flensburg ist nun nach Neumünster, Schleswig und Lübeck bereits der vierte TV-Sender des mehrsprachigen Medienangebotes an den Start gegangen. Mit dem Ziel der aktiven Förderung von Demokratie und gesellschaftlicher Teilhabe werden auch in der Fördestadt Filmbeiträge über aktuel...

