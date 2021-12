Weihnachtszeit in Neumünster : Verfrühter Nikolaus bescherte fast 100 Kinder in der Böcklersiedlung

Jedes Jahr lockt der Hilfspunkt mehr Menschen auf den Kantplatz. Dieses Mal genossen rund 250 Bürger die heimelige Atmosphäre am geschmückten Tannenbaum. Und für die Kinder gab es reichlich Süßigkeiten.

Neumünster | „Niiikooolaus, Niiikoolaus“: So schallte es am Sonnabendabend aus rund 100 Kindermündern über den Kantplatz. Und da kam er auch schon in Gestalt des verkleideten Hans Dittmann mit seiner Lampe und überreichte im Anschluss jedem Kind einen prall mit Süßigkeiten gefüllten Stiefel. Grillwurst und Kinderpunsch „Wir haben diesmal 93 Anmeldungen gehab...

