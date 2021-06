Niederdeutsche Bühne Neumünster : „Match me if you can - Ik bün al hier“ - Von den Tücken der modernen Partnersuche

Das Ohnsorg-Theater gastierte mit „Match me if you can - Ik bün al hier“ bei der Niederdeutschen Bühne in Neumünster.

Neumünster | Neue Bekanntschaften zu machen, ist in Zeiten des Internets einfacher denn je, aber die Partnersuche wird dadurch eher komplizierter. Das Ohnsorg-Theater zeigt mit „Match me if you can - Ik bün al hier“ die Tücken des modernen Datings. Das Stück feierte am Sonnabend Premiere bei der Niederdeutschen Bühne in Neumünster (NBN) und ist Teil der kleinformat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.