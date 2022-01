Neuwald in Warder : Die ersten 8000 Setzlinge stehen

Die Landesforsten und die Stadtwerke Kiel haben auf 1,5 Hektar in Warder einen neuen Wald gepflanzt, der noch größer werden soll.

Warder | Neuer Wald fürs Land: Die ersten 8000 Setzlinge stehen nun in Warder auf einer Fläche von 1,5 Hektar. Die jungen Eichen, Roterlen und Spitzahorne unterstützen die Neuwaldbildung in der Region im Kampf gegen den Klimawandel. So entsteht ein Mischwald in Großenaspe mit hohem Klimaeffekt Der Neuwald in Warder ist in Kooperation der Stadtwerke Kiel ...

