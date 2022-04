Kinderstadt an der Memellandstraße : Neumünstrum sucht dringend Teamer – sonst fällt das Spektakel aus

Sollten nicht genügend Helfer zur Verfügung stehen, kann die Kinderstadt vom 4. bis 16. Juli auf dem Gelände an der Memellandstraße nicht stattfinden. Doch die Organisatoren haben eine Menge zu bieten.

Neumünster | „Kochen kann ich ganz gut. Daher würde ich gerne in der Küche arbeiten.“ Uta Lentföhr-Rathjen sitzt mit zwei jungen Männern und drei jungen Frauen in der „Kommandozentrale“ von Neumünstrum und lächelt Ulf Schloßbauer an. Der hat gerade einen kurzen Vortrag zum Konzept der Kinderstadt gegeben und notiert nun auf einer Tafel die bevorzugten Tätigkeiten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.