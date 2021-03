Neumünster : Wobau bringt mit zehn Ladesäulen die E-Mobilität voran

Wobau-Fuhrpark ist schon zu zwei Dritteln vollelektrisch. Mieter tanken ein halbes Jahr kostenfrei Strom.

Neumünster | Die städtische Wobau hat 153.000 Euro in die umweltbewusste und nachhaltige Zukunft investiert und an ihrem Wohnungsbestand zehn 22-kW-Ladestationen für Elektroautos aufgestellt. Zwei der Ladesäulen mit jeweils immer zwei Ladestellen stehen direkt vor der Wobau-Geschäftsstelle an der Schützenstraße 60. Die anderen E-Tankstellen stehen am Kantplatz ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.